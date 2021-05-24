В Україні у понад 2,5 рази зросла смертність від Covid-19

В Україні у березні зафіксували найбільшу кількість летальних випадків за весь час пандемії – 8 104 смерті. У порівнянні з лютим це стрибок більш ніж у 2,5 рази.

Про це свідчать дані компанії Opendatabot з посиланням на дані Держстату. Кількість смертей від захворювань органів дихання, підрахунок яких ведеться окремо від Covid-19, зросла за місяць на 50%. А у порівнянні з березнем 2020 року цей показник збільшився майже удвічі.

Всього в березні померло 64 938 українців, тобто за місяць загальна смертність зросла на 26%. У 2020 році різниця с лютим становила всього 2,5%. У порівнянні з показниками минулого березня загальна смертність у 2021 році зросла на 34%.

– Дані про смертність — це база для прийняття рішень держави та громади. Дані Держстату досі запізнюються майже на два місяці, й ми не можемо реально оцінити масштаби смертності в Україні нині, — зазначили у компанії.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 24 травня коронавірус підтвердили ще у 1 334 людей. Від Covid-19 за добу одужали 6 999 людей, а померли – 68 пацієнтів.

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 за добу зареєстрували у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), Києві (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

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Джерело: Opendatabot