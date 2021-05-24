Згідно зі статистикою МОЗ України, станом на 24 травня коронавірус підтвердили ще у 1 334 людей, загальна кількість інфікованих – 2 183 855. Серед них – 86 дітей та 21 медпрацівник.

Від Covid-19 за добу одужали 6 999 людей, повністю подолали хворобу 1 957 560 українців. Госпіталізували за добу 1 019 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 49 436 хворих, за добу зафіксували 68 нових летальних випадків.

За добу методом ПЛР протестували 8 684 людини, методом ІФА – 1 462, експрес-тестами – 5 951. Від початку пандемії в Україні зробили 10 022 457 ПЛР-тестів.

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 за добу зареєстрували у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), Києві (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 125 випадків;

Вінницька область – 39 випадків;

Волинська область – 67 випадків;

Дніпропетровська область – 190 випадків;

Донецька область – 42 випадки;

Житомирська область – 48 випадків;

Закарпатська область – 7 випадків;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 35 випадків;

Київська область – 75 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 13 випадків;

Львівська область – 41 випадок;

Миколаївська область – 151 випадок;

Одеська область – 29 випадків;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 46 випадків;

Сумська область – 33 випадки;

Тернопільська область – 55 випадків;

Харківська область – 101 випадок;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 69 випадків;

Чернівецька область – 35 випадків;

Чернігівська область – 26 випадків.

Для порівняння, 23 травня коронавірус в Україні підтвердили у 2 533 людей. Згідно зі статистикою МОЗ, від Covid-19 станом на 23 травня померли 89 людей, одужали за добу 8 937 хворих.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.