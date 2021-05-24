PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Гірко |

В Україні за добу 1 334 нових випадки Covid-19, майже 7 тис. людей одужали

коронавірус в україні

Згідно зі статистикою МОЗ України, станом на 24 травня коронавірус підтвердили ще у 1 334 людей, загальна кількість інфікованих – 2 183 855. Серед них – 86 дітей та 21 медпрацівник.

Від Covid-19 за добу одужали 6 999 людей, повністю подолали хворобу 1 957 560 українців. Госпіталізували за добу 1 019 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 49 436 хворих, за добу зафіксували 68 нових летальних випадків.

Читайте
Все про штами коронавірусу: який найнебезпечніший і чи ефективна від нього Covid-вакцина

За добу методом ПЛР протестували 8 684 людини, методом ІФА – 1 462, експрес-тестами – 5 951. Від початку пандемії в Україні зробили 10 022 457 ПЛР-тестів.

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 за добу зареєстрували у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), Києві (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 125 випадків;
  • Вінницька область – 39 випадків;
  • Волинська область – 67 випадків;
  • Дніпропетровська область – 190 випадків;
  • Донецька область – 42 випадки;
  • Житомирська область – 48 випадків;
  • Закарпатська область – 7 випадків;
  • Запорізька область – 54 випадки;
  • Івано-Франківська область – 35 випадків;
  • Київська область – 75 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 13 випадків;
  • Львівська область – 41 випадок;
  • Миколаївська область – 151 випадок;
  • Одеська область – 29 випадків;
  • Полтавська область – 7 випадків;
  • Рівненська область – 46 випадків;
  • Сумська область – 33 випадки;
  • Тернопільська область – 55 випадків;
  • Харківська область – 101 випадок;
  • Херсонська область – 26 випадків;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Черкаська область – 69 випадків;
  • Чернівецька область – 35 випадків;
  • Чернігівська область – 26 випадків.

Для порівняння, 23 травня коронавірус в Україні підтвердили у 2 533 людей.  Згідно зі статистикою МОЗ, від Covid-19 станом на 23 травня померли 89 людей, одужали за добу 8 937 хворих.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка