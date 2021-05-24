ВООЗ створила бота Флоранс, який допомагає кинути курити

Всесвітня організація охорони здоров’я разом з компаніями Soul Machines, Amazon Web Services і Google Cloud розробили бота зі штучним інтелектом, на ім’я Флоранс, який допомагає кинути курити.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України. За словами експертів, бот допоможе людям кинути палити.

Флоранс поки що функціонує лише англійською та російською мовами. Він працює цілодобово і без вихідних.

Бот може розповісти про перевірені методи боротьби з курінням, а також те, чому варто відмовитися від тютюну. З Флоранс можна спілкуватися голосом, однак якщо вона не розумітиме, можна перемкнутися на текстові повідомлення.

– Привіт, я Флоранс із ВООЗ. Я хочу поговорити з вами про шкоду вживання тютюну, зокрема куріння. Зараз, під час пандемії Covid-19, як ніколи важливо відмовитися від куріння. Я тут, аби допомогти вам у цьому, — каже бот.

У ЦГЗ зазначили, що зараз у світі налічується 1,3 млрд курців. Багато з них хочуть кинути курити, але їм не вистачає необхідної підтримки. В Україні частка дорослих курців, які кинули палити лише 1,2%, хоча більш ніж половина тих, хто вживає тютюн, хочуть позбутися своєї залежності.

Чому варто кинути палити

Куріння спричиняє 15 видів онкологічних захворювань. Хімічні сполуки, які є у сигаретному димі, послаблюють імунну систему та унеможливлюють повноцінну боротьбу з раковими клітинами.

Також дим може пошкодити або змінити ДНК клітини, що не дозволяє їй нормально функціонувати – це і спричиняє рак. Паління негативно впливає на дихальні шляхи, серцево-судинну систему. Також воно може викликати остеопороз, катаракту, сліпоту, пародонтоз, безпліддя та імпотенцію.

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Джерело: ЦГЗ