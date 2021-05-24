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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

З’явиться новий, більш смертоносний вірус – ВООЗ

коронавирус больница лікарня

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив на брифінгу про загрозу нового смертоносного вірусу.

З початку пандемії коронавірусу виявили 167 млн випадків зараження, померло від коронавірусу 3,4 млн пацієнтів.

– Не востаннє світ зіткнувся із загрозою пандемії. Згідно з еволюційними оцінками, з’явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж нинішній вірус, – сказав Гебрейесус.

Коронавірус постійно мутує. І хоча раніше у ВООЗ стверджували, що появу нового вірусу важко спрогнозувати, то уже зараз з’явилися індійський, південноафриканський і британський штами Covid-19.

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Кількість померлих  від нього лише в Латинській Америці уже перевищила 1 млн осіб.

Вчені ж зі США та Малайзії виявили ще один не відомий раніше людству коронавірус. Він, швидше за все, передається людині від собак.

Ще на початку травня доктор Девід Набарро, спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу попередив про те, що велика кількість країн переходить у “дуже, дуже темний період”.

У США у деяких підлітків і людей молодого віку, які отримали вакцину від Covid-19, почали фіксувати випадки міокардиту (важкого запального процесу середнього шару серця).

Джерело: ВООЗ

Фото: Depositphotos

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