Французькі лікарі частково повернули зір чоловіку, який був сліпим 40 років, тому що страждав на пігментний ретиніт.

Пігментний ретиніт – це спадкове захворювання, яке вражає сітківку і призводить до повільної втрати зору на обох очах. Все починається з втрати нічного і бічного зору і закінчується сліпотою.

Пігментний ретиніт вважався невиліковним захворюванням. Тепер є спосіб повернути зір людям з цим діагнозом.

Оптогенетична терапія – інноваційний метод лікування пігментного ретиніту. Вона стала можливою після відкриття опсинів – світлочутливих каналів, які через приплив іонів викликають деполяризацію або гіперполяризацию клітин.

Терапія полягає в тому, що в гангліозні клітини сітківки за допомогою ін’єкції доставляються вірусні вектори. Вони кодують світлочутливий іонний канал.

Потім на пацієнта надягають спеціальні захисні окуляри, які перетворюють світло в монохромні зображення і посилають їх на сітківку. Ці світлові хвилі активують опсини гангліонарних клітин сітківки, і сигнал від них надходить у мозок. Таким чином людина отримує можливість розрізняти предмети.

Експерименти були проведені на мавпах, але в повній мірі оцінити, що бачила тварина, було неможливо.

Тепер же вчені знають, що після процедури пацієнт розрізняє предмети, що лежать перед ним (в 92% випадків), а також може порахувати їх (в 63%).

Зараз у світі близько двох мільйонів людей з цим захворюванням. Для лікування безуспішно намагалися застосовувати стовбурові клітини, каннабіоіди і генну терапію.

При роботі за комп’ютером максимально обмежте дію ламп з білим або синюватим світлом. Жовте світло – найкраще для очей. Синє же світло сліпотою не загрожує, але напругу і втому очам забезпечить.

Джерело: Nature Medicine.