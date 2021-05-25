Деякі наші уявлення про корисне харчування і про шкідливу їжу – застарілі. Дієтолог Ольга Безугла в інтерв’ю журналістці телеканалу СТБ Анастасії Єчкаловій прокоментувала кілька дуже розповсюджених тверджень щодо способів втрати небажаних кілограмів. Чи є вони правдивим? Або ж просто чергові міфи, що передаються з вуст в уста тими, хто прагне знайти чудодійний рецепт омріяної стрункості? Отже…

Чи правда, що можна худнути тільки завдяки певним продуктам, як-от, приміром, грейпфрут чи ананас?

Насправді ні, таких чудодійних продуктів немає. Просто ми дуже часто звикли наділяти неймовірними властивостями те, що не сходить з язиків. Приміром, насіння чіа або авокадо.

Але потрібно розуміти головне: ми худнемо в будь-якому випадку і маємо нормальний метаболізм, якщо харчуємося збалансовано. Якщо рухаємося протягом дня. Якщо не маємо хронічних захворювань, що сприяють набору ваги.

Ми ж добре розуміємо: якщо в нашому повсякденному раціоні багато цукру і солодощів, то зайві кіло нам забезпечені. І варто лиш ці смаколики прибрати, як вага почне зникати. Але ж я – за збалансований раціон.

Якщо моїй подрузі підійшла дієта, то і мені підійде теж

Абсолютно невірно. Кожен за нас є індивідуальною особистістю. Сьогодні майбутнє за персоналізованим харчуванням. І не завжди те, що підійшло вашій подружці, сусідці, підходить вам. Бо в когось один тип метаболізму, а в когось зовсім інший, інші потреби в поживних речовинах.

Схуднути можна, якщо часто їсти і потрошку

Це також вже такий пережиток минулої дієтології. Раніше дійсно вважалося, що худнути можна, якщо їсти тільки знежирене, тільки потрошку, але часто.

Сучасна дієтологія змінює свої підходи. В тому сенсі, що худнути можна і за нормального, триразового режиму харчування з урахуванням коректних розмірів порцій і певної кількості клітковини.

Я, наприклад, застосовую триразове харчування, за рахунок якого, по-перше, ми не часто їмо, по-друге, не стимулюємо такий гормон як інсулін, а разом з ним і рівень цукру, по-третє, вчимося робити паузи між їжею. Це є більш ефективним.

Хоча є ситуації, коли п’ятиразове або шестиразове харчування призначають у випадку, якщо є якісь захворювання хронічні. Насамперед кишкового тракту.

Звичайний хліб можна замінити темним або цільнозерновим і його можна їсти скільки захочеться

Знову-таки міф! У будь-якому випадку, хліб – це вуглевод. Неважливо, звичайний він, білий чи цільнозерновий.

Можна розглядати білий хліб як продукт з високим глікемічним індексом. У цільнозерновому цей показник буде нижчим. Тобто він менш шкідливий.

У будь-якому випадку все буде залежати від кількості вуглеводів і збалансованості раціону. Якби ж так було можна: наїлася хлібу і нічого тобі за це немає. Але є фізіологія і вуглевод завжди лишиться вуглеводом.

Чорний хліб насправді не такий і корисний, як очікують, тому що часто-густо в нього додають барвники?

Абсолютно вірно! Є велика кількість фальсифікатів, підробок. І тут завжди питання у вашому свідомому виборі й умінні читати етикетку. Зазвичай на етикетці все прописано і треба вміти розгледіти інгредієнти у тих продуктах, які ми купуємо.

Може бути супер-корисний йогурт, але коли ми подивимось, скільки в ньому цукру, то в цьому сенсі він нічим не буде відрізнятися від солодкого газованого напою і солодкого дитячого йогурту. Скрізь буде однакова кількість цукру. Тому зараз – вибір за свідомим покупцем.

Фрукти корисні і їх можна їсти в будь-якій кількості

Фрукти корисні – вірно. А ось, наприклад, соки типу фрешів уже не такі споживні, бо містять рідкі калорії.

Проте сказати, що фруктів можна їсти безліч, то – ні, є певні обмеження. Все корисне, коли в міру.

Якщо сьогодні ввечері я смачно і не дієтично повечеряла, то завтра можна пізніше поснідати і це допоможе перетравити важку вечерю

Якщо ви сьогодні важко повечеряли, то ви сьогодні перекреслили все з позиції свого метаболізму. І на цьому крапка. Тут важливо розуміти, що буває, коли ми домовляємось із собою. От сьогодні я не дієтично поїла, а завтра цілий день не їм. Ні! Тут питання в тому, що ви маєте слідкувати за структурою свого раціону, щоб у вас не було переїдань ввечері.

Якщо ви регулярно не снідаєте, не обідаєте і смачно собі вечеряєте, то ви надто перевантажуєте шлунково-кишковий тракт. Але наш метаболізм має більш позитивні елементи, коли ми привчаємо себе снідати. Коли ми зранку снідаємо, ми виводимо його на зовсім інший рівень.

Є дієти, за яких можна скинути 10 кілограмів за тиждень

Такі дієти дійсно є, але вони не здорові. 10 кілограмів за тиждень – це дуже багато. І треба розуміти – все, що швидко скидається, швидко набирається. Ви скидаєте швидко, красиво, всі аплодують, який ви молодець, але тут завжди потрібно думати – а як буде далі? А чи зможу я втримати цю вагу?

Головне питання сучасної дієтології не в тому, щоб скинути вагу, а в тому, щоб втримати результат. Є безліч пацієнтів, які скидають вагу, а потім добирають +5 кілограмів до того, що вони скинули.

Тому зараз треба вибудувати харчування таким чином, щоб ви поступово зменшували вагу і не набирали її, і водночас дозволяли собі плюс-мінус ваш звичний раціон.

Цукор і солодке – найбільші вороги фігури

Насправді, ні. Я взагалі не люблю щось демонізувати. Сучасний світ нутриціології, показує, що є багато напрямків розладів харчової поведінки. Або ми щось демонізуємо, або щось вихваляємо. До прикладу, грейпфрут – худнемо, а цукор – супернебезпечний.

Але є норми споживання цукру, яких потрібно дотримуватися. В будь-якому випадку, потрібно мінімізувати присутність доданого цукру. Іноді хочеться солоденького? І чому ні? Я своїм пацієнтам дозволяю періодично солодке, для того, щоб у них була краща взаємодія з дієтою.

Які дієти або марафони зі схуднення ви радите не випробовувати на собі?

Зараз пішла якась епоха Instagram-дієт, марафонів, які допомагають швидко отримати результат. Там прописують чітку функцію контролю, там зменшують калорійність, там говорять “їмо один моно-продукт”.

Але, повторююсь, майбутнє за тими, хто втрачає вагу поступово і потім її втримує.

Якщо ж ви розглядаєте варіанти участі в короткотерміновій акції, яка допоможе скинути 5 кілограмів, то потім вага повернеться. Іншими словами, якщо вам гарантують швидкий ефект, однозначно це не для вас.

Якщо вам рекомендують велику кількість добавок, бо інакше без них результату не буде – це також не має жодного стосунку до здорового харчування.

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