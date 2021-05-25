Два симптоми Covid-19, під час яких потрібно негайно звернутися до лікаря – науковці

Низька сатурація та часте дихання у пацієнтів з Covid-19 можуть свідчити про підвищений ризик смерті. Тому людей з такими ознаками варто госпіталізувати.

Про це заявили науковці з Вашингтонського університету у США. Вони проаналізували 1 000 пацієнтів старше 18 років, які потрапили до медичних установ Чикаго і Сіетла в період з березня до червня 2020 року.

За результатами дослідження, у багатьох пацієнтів була гіпоксемія (низький вміст кисню в крові: 91% і нижче) або тахіпное (часте дихання: 23 і більше дихальних рухів у хвилину). Водночас про задишку і кашель повідомляли лише деякі.

У пацієнтів з гіпоксемією під час госпіталізації ризик смерті був в 1,8 –4 рази вищий, ніж у людей з нормальним рівнем кисню в крові. Водночас часте дихання пов’язане зі збільшенням ризику смерті в 1,9 – 3,2 рази. Інші симптоми, які можна оцінити самостійно (артеріальний тиск, температура тіла, пульс) не були пов’язані з ризиком смерті.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань США радять зверталися до лікаря якщо у хворого: ускладнене дихання, біль у грудній клітці, сплутаність свідомості, бліда шкіра із сірим відтінком.

На основі цього дослідження, науковці радять Центру змінити свої рекомендації.

В Україні у березні зафіксували найбільшу кількість летальних випадків за весь час пандемії – 8 104 смерті. У порівнянні з лютим це стрибок більш ніж у 2,5 рази.

Джерело: EurekAlert!