Дослідження Інституту психіатрії, психології та нейробіології Королівського коледжу Лондона показало, що інтервальне голодування (IF) – ефективний засіб поліпшення довгострокової пам’яті.

Експеримент проводився з мишами, але його результати дають надію, що можна сповільнити зниження когнітивних здібностей у людей похилого віку.

Дослідження показало, що дієта з обмеженням калорій внаслідок голодування через день є ефективним засобом стимулювання експресії гена Клото у мишей.

Клото, який часто називають геном довголіття грає головну роль у виробництві нових нейронів в гіпокампі або в нейрогенезі.

Нейрони гіпокампа важливі для формування пам’яті, і їх вироблення знижується з віком, що частково пояснює зниження когнітивних функцій у літніх людей.

Дослідники розділили самок мишей на три групи; контрольна група, яка отримувала стандартну дієту з щоденним годуванням, щоденну дієту з обмеженням калорій (CR) та інтервальне голодування (IF), в якій мишей годували через день. Останні дві групи отримували на 10% менше калорій, ніж контрольна.

Протягом трьох місяців миші в групі IF продемонстрували покращене збереження довгострокової пам’яті в порівнянні з іншими групами. Коли вивчали мозок цих мишей, було очевидно, що ген Клото був активований, і нейрогенез збільшився в порівнянні з тими, які перебували на дієті CR.

– Тепер ми значно краще розуміємо причини, за якими інтервальне голодування є ефективним засобом збільшення нейрогенезу у літніх людей, – сказала доктор Сандрін Тюре.

Попередня робота доктора Тюре продемонструвала, що дієта з обмеженням калорійності у людей може поліпшити функцію пам’яті. Це дослідження показало, що IF може поліпшити процеси навчання і вплинути на когнітивні порушення, пов’язані з віком.

Тепер дослідники сподіваються відтворити це дослідження за участю людей, щоб додатково вивчити ефекти IF.

Серйозний фактор деменції – спадковість. Але здоровий спосіб життя знижує ризик її виникнення незважаючи на сімейний анамнез.