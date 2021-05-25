25 травня коронавірус у Києві виявили ще в 402 осіб. Із початку пандемії на Covid-19 захворіло вже 204 678 киян.
12 осіб не змогли подолати хворобу (за весь час пандемії пмерли 5 035).
Одужали протягом 24 травня 2 483 особи (загалом – 150 195).
Усього наразі на Covid-19 в столиці хворіє 2 093 особи.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.