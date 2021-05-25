Вакцина Moderna проти коронавірусу безпечна та ефективна для людей віком від 12 до 17 років. Про це повідомили у прес-релізі американської компанії 25 травня.

Науковці провели дослідження, у якому взяли участь 3 732 підлітки у США віком 12-17 років. Аналізи крові свідчать про те, що вакцина викликала таку ж імунну відповідь, як і у дорослих.

Впродовж 14 днів після введення першої дози вакцина показала ефективність у 93%, жодна дитина не захворіла на коронавірус. Проте четверо дітей, які отримували плацебо, отримали позитивний тест на Covid-19.

На початку червня Moderna планує подати заявку в Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) на екстрене використання вакцини для підлітків старше 12 років.

– Нас тішить, що вакцина mRNA-1273 продемонструвала високу ефективність у запобіганні Covid-19 у підлітків, – зазначив генеральний директор Moderna Стефана Банселя.

У компанії додали, що діти переносять вакцину добре. Під час дослідження проблем з безпекою препарату не виявили. Побічні ефекти включали головний біль, втому, біль у м’язах та озноб після щеплення другої дози. Також іноді спостерігалася біль у місці ін’єкції.

Вакцина Moderna

Вакцини Moderna проти Covid-19 в реальних умовах довела свою 90% ефективність. Дві дози вакцини через два тижні після введення ефективні на 90%. Одна доза через такий же термін ефективна на 80%.

Дослідження також свідчать про те, що препарат забезпечує захист від різних штамів коронавірусу, які циркулюють з 14 грудня 2020 року по 13 березня 2021 року.

Джерело: CNN