У Пакистані пройдуть випробування назальної Covid-вакцини. Її виготовлятиме китайська біофармацевтична компанія ​​CanSino Biologics. Препарат буде одноразовим, і для його використання не потрібні шприци.

Проведе тестування вакцини Університет наук про здоров’я. Якщо випробування схвалить комісія, вони розпочнуться уже за шість-вісім тижнів.

Для аналізу ефективності та безпеки назальної вакцини до випробувань залучать 5 тис. добровольців. Місцеві експерти вважають, що такий препарат будеш більш доступним і вигідним економічно.

Також його зможуть вводити дітям. Попри те, що ця категорія населення рідко хворіє на коронавірус, вона найчастіше може бути носієм хвороби.

Назальна вакцина у Франції

У Франції дослідники протягом кількох місяців працювали над розробкою назальної Covid-вакцини. Випробування препарату планують провести у кінці 2021 – на початку 2022 року.

Вона має більш прості умови зберігання, а також не передбачає використання шприців. Детальніше про переваги назальної вакцини від коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ProPakistani