Не тільки зубна щітка, а й зубна паста, засіб для чищення язика та інші туалетні приналежності інфікованої людини можуть мати значну концентрацію вірусу.

Продовження використання одних і тих же засобів гігієни може призвести до повторного зараження і зараження інших, стверджують фахівці відділення стоматологічної хірургії Медичного коледжу леді Хардіндж в Нью-Делі.

– Уже існує кілька рекомендацій для позитивних пацієнтів, видужуючих від Covid-19, і тепер стоматологи запропонували ще одну міру обережності в цьому списку, – зазначив керівник відділення доктор Правеш Мехра.

Експерти вважають, що заміна зубної щітки і засобів для чищення язика відразу після негативного результату тесту допоможе запобігти повторному зараженню. А також врятувати від вірусу інших членів сім’ї, які користуються тією ж туалетною кімнатою.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Covid-19 передається від людини до людини через крихітні краплі з рота людини, що заразилася інфекцією.

Вчені-лікарі назвали запобіжні заходи, які слід вжити, якщо у когось в сім’ї позитивний результат тесту на смертельну інфекцію або хтось приходить до тями після Covid-19:

не зберігайте разом туалетні приналежності, що належать іншим членам сім’ї

міняйте предмети туалету після одужання від Covid-19

чистіть зуби два або три рази на день

після одужання, продовжуйте регулярно полоскати рот

пацієнт, що одужав, повинен регулярно чистити щітку і засіб для чищення язика, використовуючи антисептичний ополіскувач для рота.

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Джерело: Firstpost