Саміт ЄС закликав якомога швидше впроваджувати сертифікати вакцинації

Саміт Європейського союзу ухвалив заяву із закликом якомога швидше впроваджувати сертифікати вакцинації проти коронавірусу.

Такий крок дозволить відкрити для вільних подорожей кордони Євросоюзу, повідомив офіційний представник голови Європейської ради Баренд Лейтс на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Раніше Європейський союз повідомляв, що сертифікати вакцинації проти коронавірусу почнуть діяти з 1 липня.

– Рада Європи закликає до якнайшвидшого впровадження цифрового Covid-сертифіката. Для полегшення вільного пересування в Євросоюзі необхідно до середини червня переглянути рішення Ради про поїздки в ЄС, – йдеться у заяві.

Сертифікат вакцинації

Європейський союз раніше ухвалив рішення про дату, коли цей документ почне діяти. Сертифікати вакцинації від Covid-19 повинні були почати діяти влітку – з 1 липня.

Цей крок сприятиме спрощенню пересувань до країн Євросоюзу під час пандемії коронавірусу. У державах, яким потрібен додатковий час на впровадження документа, діятиме перехідний період.