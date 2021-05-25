Мінімальний ризик зараження коронавірусом у літаку. Про це розповів керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін в ефірі одного з каналів.

– Є таке поняття, як кратність повітрообміну, це час, за який протягом години повітря повністю змінюється. Для медичних установ кратність повітрообміну повинна дорівнювати від 6 до 12, в літаках – 60, — зазначив він.

Александрін додав, що не слід забувати про правила, яких слід дотримуватися у літаку. Тобто має бути маска та соціальна дистанція.

За його словами, з точки зору інфекційної безпеки в літаках правильна вентиляція, вона йде зверху вниз, тобто практично немає ніяких ризиків зараження.

– Але це при тому, що люди будуть сидіти, не розмовляти, не кричати, і в масках. Дійсно ризик інфікування в літаках мінімальний, – наголосив лікар.

Лікар Євген Комаровський розповів, що головний спосіб передачі коронавірусу – аерозольний. Найдрібніші частинки потрапляють у потік повітря і розносяться на велику відстань. І в такому випадку ані маски, ані рукавички не захистять від хвороби.