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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

В Індії фіксують зменшення Covid-випадків: до 200 тис. за добу

Коронавірус в Індії

В Індії за останню добу зафіксували найнижчий показник випадків Covid-19 з 14 квітня. Однак попри поліпшення ситуації, пов’язаної з пандемією коронавірусу в країні, в Індії не вистачає вакцин проти захворювання.

В Інституті сироватки Індії, що поставляє вакцину AstraZeneca, та місцевій компанії Bharat Biotech, що поставляє Covaxin, заявили, що нарощують виробництво препарату проти коронавірусу.

Однак зараз поставки Covid-вакцини як і раніше не дотягують до мільйона доз, необхідних Індії. У країні наразі від коронавірусу вакцинувалися всього 3% населення (всього в Індії проживає близько 1,3 млрд людей).

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Експерти припускають, що через це Індія – потенційно вразлива та не заперечують можливості третьої хвилі коронавірусу в країні.

Є також серйозні побоювання, що про багатьох нових інфекцій не повідомляється через відсутність достатньої кількості тестів в сільській місцевості, куди вірус поширився з міст.

Коронавірус в Індії

Останній місяць ситуація з коронавірусом в Індії була дуже напруженою – у країні щодня фіксували близько 400 тис. випадків Covid-19.

За останню добу коронавірус в Індії зафіксували у 196 427 людей, що є найнижчим добовим показником нових випадків з 14 квітня. Зараз ситуація стала трохи краще, проте все ж залишається напруженою.

Джерело: VON

Фото: Pexels

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