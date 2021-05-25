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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Марія Степанюк |

В Україні за добу виявили 2 608 нових хворих, майже 250 осіб померли

Дівчина у масці

Станом на ранок вівторка, 25 травня, в Україні виявили загалом 2 186 463  випадки коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 2 608 осіб, з яких госпіталізовано 854.

За минулу добу одужали понад 17,5 тис. пацієнтів, летальних випадків – 249.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

  • одужали – 1 975 064 людини;
  • летальних випадків – 49 685.

За останню добу було проведено понад 51 тис. тестувань, зокрема методом ПЛР – 23 440 та методом ІФА – 12 650.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

Коронавірус в Україні

  • м. Київ – 402 випадки;
  • Вінницька область – 47 випадків;
  • Волинська область – 92 випадки;
  • Дніпропетровська область – 168 випадків;
  • Донецька область – 75 випадків;
  • Житомирська область – 33 випадки;
  • Закарпатська область – 38 випадків;
  • Запорізька область – 206 випадків;
  • Івано-Франківська область – 38 випадків;
  • Київська область – 170 випадків;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 56 випадків;
  • Львівська область – 214 випадків;
  • Миколаївська область – 139 випадків;
  • Одеська область – 75 випадків;
  • Полтавська область – 112 випадків;
  • Рівненська область – 139 випадків;
  • Сумська область – 32 випадки;
  • Тернопільська область – 53 випадки;
  • Харківська область – 153 випадки;
  • Херсонська область – 22 випадки;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Черкаська область – 106 випадків;
  • Чернівецька область – 39 випадків;
  • Чернігівська область – 57 випадків.

Ситуація з Covid-19

В Україні станом на ранок 24 травня 2021 року виявили 1 334 нових хворих. З-поміж них – 86 дітей та 21 медпрацівник. Також 68 осіб померли.

Детальніше про статистику коронавірусу за 24 травня читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Unsplash

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