Станом на ранок вівторка, 25 травня, в Україні виявили загалом 2 186 463 випадки коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 2 608 осіб, з яких госпіталізовано 854.

За минулу добу одужали понад 17,5 тис. пацієнтів, летальних випадків – 249.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужали – 1 975 064 людини;

летальних випадків – 49 685.

За останню добу було проведено понад 51 тис. тестувань, зокрема методом ПЛР – 23 440 та методом ІФА – 12 650.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

Коронавірус в Україні

м. Київ – 402 випадки;

Вінницька область – 47 випадків;

Волинська область – 92 випадки;

Дніпропетровська область – 168 випадків;

Донецька область – 75 випадків;

Житомирська область – 33 випадки;

Закарпатська область – 38 випадків;

Запорізька область – 206 випадків;

Івано-Франківська область – 38 випадків;

Київська область – 170 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 56 випадків;

Львівська область – 214 випадків;

Миколаївська область – 139 випадків;

Одеська область – 75 випадків;

Полтавська область – 112 випадків;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 32 випадки;

Тернопільська область – 53 випадки;

Харківська область – 153 випадки;

Херсонська область – 22 випадки;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 106 випадків;

Чернівецька область – 39 випадків;

Чернігівська область – 57 випадків.

Ситуація з Covid-19

В Україні станом на ранок 24 травня 2021 року виявили 1 334 нових хворих. З-поміж них – 86 дітей та 21 медпрацівник. Також 68 осіб померли.

Детальніше про статистику коронавірусу за 24 травня читайте у матеріалі Фактів ICTV.