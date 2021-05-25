Станом на ранок вівторка, 25 травня, в Україні виявили загалом 2 186 463 випадки коронавірусу.
За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 2 608 осіб, з яких госпіталізовано 854.
За минулу добу одужали понад 17,5 тис. пацієнтів, летальних випадків – 249.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- одужали – 1 975 064 людини;
- летальних випадків – 49 685.
За останню добу було проведено понад 51 тис. тестувань, зокрема методом ПЛР – 23 440 та методом ІФА – 12 650.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.
Коронавірус в Україні
- м. Київ – 402 випадки;
- Вінницька область – 47 випадків;
- Волинська область – 92 випадки;
- Дніпропетровська область – 168 випадків;
- Донецька область – 75 випадків;
- Житомирська область – 33 випадки;
- Закарпатська область – 38 випадків;
- Запорізька область – 206 випадків;
- Івано-Франківська область – 38 випадків;
- Київська область – 170 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 56 випадків;
- Львівська область – 214 випадків;
- Миколаївська область – 139 випадків;
- Одеська область – 75 випадків;
- Полтавська область – 112 випадків;
- Рівненська область – 139 випадків;
- Сумська область – 32 випадки;
- Тернопільська область – 53 випадки;
- Харківська область – 153 випадки;
- Херсонська область – 22 випадки;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 106 випадків;
- Чернівецька область – 39 випадків;
- Чернігівська область – 57 випадків.
Ситуація з Covid-19
В Україні станом на ранок 24 травня 2021 року виявили 1 334 нових хворих. З-поміж них – 86 дітей та 21 медпрацівник. Також 68 осіб померли.
Детальніше про статистику коронавірусу за 24 травня читайте у матеріалі Фактів ICTV.