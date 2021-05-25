Фахівці з пренатального психічного здоров’я повинні надавати всіляку підтримку не тільки жінкам, які страждають на депресією під час вагітності, але і в післяпологовий період, особливо в перший рік після народження дитини.

До такого висновку прийшли вчені Інституту психіатрії, психології та нейробіології Королівського коледжу Лондона в ході вивчення впливу депресії під час вагітності і після на відносини матері і немовляти.

Дослідники спостерігали за взаємодією матері і дитини через вісім тижнів і через 12 місяців після народження в трьох групах: здорові жінки, жінки з клінічно значущою депресією під час вагітності і жінки з історією депресії протягом усього життя.

Вже через шість днів у дітей, народжених від матерів з груп депресії, якість взаємодії помітно знижувався. Дослідники оцінювали це по тому, як матері грали зі своїми немовлятами, ґрунтуючись на таких аспектах поведінки, як вираз обличчя, тембр голосу, тілесний контакт, прихильність і збудження.

– Ми рекомендуємо медичним працівникам показувати всім вагітним жінкам, навіть тим, які не входять до групи ризику, яскраві і наочні приклади позитивної поведінки по догляду за своїм дитя, – зазначила провідний автор і науковий співробітник Інституту Ребекка Бінд.

На думку вченого-лікаря, це можна було б включити в батьківські заняття і заняття з родопомочі, наприклад, у форматі відеозв’язку, де лікар і мати обговорюють, яка поведінка найкраще працює для розради дитини.

Це особливо важливо, тому що ми знаємо, що ранні роки життєво важливі для майбутнього психічного здоров’я і благополуччя, підкреслила доктор Бінд.

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