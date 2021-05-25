Протягом 6 місяців діти, які перенесли Covid-19 у важкій формі, потребували під постійним наглядом з приводу ряду органоспецифічних ускладнень. Стан маленьких пацієнтів оцінювали вчені Королівського коледжу педіатрії та здоров’я дітей Великобританії в ході свого дослідження.

Йдеться про педіатричний запальний мультисистемний синдром (ПЗМС), який по суті є одним з ускладнень SARS-CoV-2. І хоча вчені описали його ще в перші місяці від початку пандемії Covid-19 навесні 2020 року, про наслідки ПЗМС поки нічого не відомо.

В ході проекту було обстежено 64 дитини з середнім віком 10 років. Практично всі під час гострої фази захворювання мали патології шлунково-кишкового тракту, нирок, нервової і сердечне-судинної систем.

Через півроку у двох учасників дослідження за результатами ехокардіограми були виявлені порушення. У шістьох як і раніше спостерігалися шлунково-кишкові синдроми. Невеликі неврологічні порушення були зафіксовані у 18 дітей.

Після виписки з лікарні більшість набирало м’язову силу і фізичну активність дещо повільніше, ніж передбачає вікова норма. В результаті всі діти, крім одного, повернулися до звичайного режиму навчання в школі.

Чи проявляться інші довгострокові наслідки після закінчення 6 місяців, наприклад, запальна патологія шлунково-кишкового тракту або захворювання нирок в результаті їх гострого пошкодження, ще належить визначити. Власне, в цьому і полягає важливість постійного багатопрофільного спостереження за пацієнтами з ПЗМС.

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Джерело: The Lancet