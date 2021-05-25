За даними МОЗ станом на 25 травня в Україні захворіло на Covid-19 — 2 186 463 (+2 608) осіб. Одужало — 1 975 064 (+17 504 ). Померло — 49 685 (+249).
Кількість вакцинованих осіб від Covid-19 осіб (від початку кампанії) становить 981 970.
За останню добу вакциновано від Covid-19 14 056 осіб.
У Сумській області за добу не зробили жодного щеплення. Лідирує за кількістю щеплених Вінницька область – 391 особа .
Випадків/щеплень (1 доза):
м. Київ – 402/202
Вінницька область – 47/391
Волинська область – 92/111
Дніпропетровська область – 168/87
Донецька область – 75/342
Житомирська область – 33/118
Закарпатська область – 38/139
Запорізька область – 206/144
Івано-Франківська область – 38/210
Київська область – 170/266
Кіровоградська область – 25/28
Луганська область – 56/211
Львівська область – 214/178
Миколаївська область – 139/154
Одеська область – 75/326
Полтавська область – 112/41
Рівненська область – 139/96
Сумська область – 32/0
Тернопільська область – 53/99
Харківська область – 153/126
Херсонська область – 22/32
Хмельницька область – 16/128
Черкаська область – 106/23
Чернівецька область – 39/158
Чернігівська область – 57/8
В Україні розглядають можливість ввести обов’язкову вакцинацію від Covid-19 для вчителів. Поки що вакциновані педагоги, що задіяні в ЗНО.