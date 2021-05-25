За даними МОЗ станом на 25 травня в Україні захворіло на Covid-19 — 2 186 463 (+2 608) осіб. Одужало — 1 975 064 (+17 504 ). Померло — 49 685 (+249).

Кількість вакцинованих осіб від Covid-19 осіб (від початку кампанії) становить 981 970.

За останню добу вакциновано від Covid-19 14 056 осіб.

У Сумській області за добу не зробили жодного щеплення. Лідирує за кількістю щеплених Вінницька область – 391 особа .

Випадків/щеплень (1 доза):

м. Київ – 402/202

Вінницька область – 47/391

Волинська область – 92/111

Дніпропетровська область – 168/87

Донецька область – 75/342

Житомирська область – 33/118

Закарпатська область – 38/139

Запорізька область – 206/144

Івано-Франківська область – 38/210

Київська область – 170/266

Кіровоградська область – 25/28

Луганська область – 56/211

Львівська область – 214/178

Миколаївська область – 139/154

Одеська область – 75/326

Полтавська область – 112/41

Рівненська область – 139/96

Сумська область – 32/0

Тернопільська область – 53/99

Харківська область – 153/126

Херсонська область – 22/32

Хмельницька область – 16/128

Черкаська область – 106/23

Чернівецька область – 39/158

Чернігівська область – 57/8

В Україні розглядають можливість ввести обов’язкову вакцинацію від Covid-19 для вчителів. Поки що вакциновані педагоги, що задіяні в ЗНО.