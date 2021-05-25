Станом на 25 травня у світі зафіксували 168 млн випадків Covid-19. Найбільше хворих за добу виявили в Індії (195 тис.), Бразилії (37 тис.) та Аргентині (22 тис.).

У світі за весь час коронавірус перемогли 149 млн людей. Водночас за добу від ускладнень померли 8 895 пацієнтів. Нині нараховується понад 15 млн активних випадків захворювання, з них у критичному стані – 97 тис. пацієнтів.

Головні новини про коронавірус за 25 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

25 травня в Україні підтвердили 2 608 нових випадків коронавірусу. За добу померли 249 пацієнтів, водночас одужали – понад 17,5 тис.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

Крім того, 25 травня всі області України перебувають у жовтій зоні епідемічної небезпеки. Донецька область перейшла з помаранчевої у цю зону.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19 зеленій зоні карантину відповідають шість регіонів. Це Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області, а також місто Київ.

Коронавірус у світі

Лідерами за кількістю випадків Covid-19 у світовій статистиці є США (33 млн), Індія (26 млн), Бразилія (16 млн), Франція (5 млн), Туреччина (5 млн), Російська Федерація (5 млн).

Мальта вакцинувала 70% свого дорослого населення принаймні однієї дозою Covid-вакцини. Країна стала першою в Євросоюзі, що досягла колективного імунітету до коронавірусу.

Японія запустила програму прискореної масової вакцинації від коронавірусу населення в Токіо та Осаці. Це спричинене загостренням ситуації з пандемією в цих містах.

З початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Греції зробили 5 млн щеплень. Обидві дози вакцини отримали 1,8 млн жителів країни.

Вакцинація в Україні

24 травня 14 056 людей щеплено проти Covid-19 за добу в Україні: одну дозу вакцини отримали 3 618 людей, повністю імунізовані – 10 438 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них першу дозу отримали 981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали обидві дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 1 068 195 щеплень проти коронавірусу.