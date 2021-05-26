У Франції виявили новий штам коронавірусу, який регіональний орган охорони здоров’я назвав дуже рідкісним.

Його виявили у 50 людей. Через це у країні створили додаткові центри тестування.

Хоча новий штам і назвали варіантом Бордо, професор Патрік Дехейл, науковий та медичний радник місцевого органу охорони здоров’я, заявив, що це насправді мутація так званого британського штаму В.1.1.7.

Багато з тих, хто отримав позитивні результати, були учнями школи в районі міста Бакалалан та їхніми батьками. Водночас жоден з них не був госпіталізований.

Професор зазначив, що люди з новим штамом відчувають звичайні симптоми, або ж їх немає взагалі. Він додав, що всі вакцини, що є у Франції – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Janssen – ефективні проти цього штаму.

Близько 80% усіх нових випадків коронавірусу у Франції пов’язані саме з британським штамом, який заразніший від початкового варіанту вірусу.

У ВООЗ повідомили, що індійський штам Covid-19 зафіксували на щонайменше 53 територіях світу. Протягом тижня випадки зараження індійським штамом виявили в Бразилії, Алжирі, Кенії, Гані та Кюрасао.