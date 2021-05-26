Кількість хворих на коронавірус в Україні може зрости з середини літа або на початку осені.

Такий прогноз в ефірі одного з українських телеканалів повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

– Ми очікуємо зростання захворюваності. Один з варіантів – це середина літа, другий – початок осені, якщо не з’явиться ще якась нова мутація, – прогнозує лікар.

Також Ольга Голубовська застерегла: якщо індійський штам Covid-19 з’явиться в Україні, то країну накриє дуже серйозна хвиля хвороби.

Коронавірус в Україні

Станом на 26 травня коронавірус в Україні підтвердили у 3 395 людей, загальна кількість інфікованих становить 2 189 858.

Померли від коронавірусу в Україні 49 893 пацієнти, 208 за останню добу. Одужало від Covid-19 вже 1,99 млн осіб, 14 987 за останню добу.

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

Джерело: Kyiv Live