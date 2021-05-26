26 травня коронавірус в Києві діагностували ще у 385 осіб. З початку епідемії Covid-19 захворіло вже 205 063 киянина.
9 осіб не змогли подолати наслідки коронавірусу (за весь час пандемії померло 5 044).
За добу захворіли:
- 218 жінок у віці від 19 до 87 років;
- 145 чоловіків у віці від 18 до 85 років;
- 11 дівчаток від 1 до 17 років;
- 11 хлопчиків від 1 до 16 років.
25 травня через лікарень виписали 4 337 осіб (всього – 154 532).
Всього Covid-19 в столиці станом на 26 травня хворіє 45 487 осіб.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (120), Святошинському (86) і Голосіївському (53) районах столиці.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.