26 травня коронавірус в Києві діагностували ще у 385 осіб. З початку епідемії Covid-19 захворіло вже 205 063 киянина.

9 осіб не змогли подолати наслідки коронавірусу (за весь час пандемії померло 5 044).

За добу захворіли:

218 жінок у віці від 19 до 87 років;

жінок у віці від 19 до 87 років; 145 чоловіків у віці від 18 до 85 років;

чоловіків у віці від 18 до 85 років; 11 дівчаток від 1 до 17 років;

дівчаток від 1 до 17 років; 11 хлопчиків від 1 до 16 років.

25 травня через лікарень виписали 4 337 осіб (всього – 154 532).

Всього Covid-19 в столиці станом на 26 травня хворіє 45 487 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (120), Святошинському (86) і Голосіївському (53) районах столиці.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: