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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

У Києві за добу на коронавірус захворіли 385 осіб

жінка у масці

26 травня коронавірус в Києві діагностували ще у 385 осіб. З початку епідемії Covid-19 захворіло вже 205 063 киянина.

9 осіб не змогли подолати наслідки коронавірусу (за весь час пандемії померло 5 044).

За добу захворіли:

  • 218 жінок у віці від 19 до 87 років;
  • 145 чоловіків у віці від 18 до 85 років;
  • 11 дівчаток від 1 до 17 років;
  • 11 хлопчиків від 1 до 16 років.
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25 травня через лікарень виписали 4 337 осіб (всього – 154 532).

Всього Covid-19 в столиці станом на 26 травня хворіє 45 487 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (120), Святошинському (86) і Голосіївському (53) районах столиці.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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