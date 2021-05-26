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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Лікування депресії за допомогою смартфона – дослідження

смартфони

Додаток для смартфона, розроблений командою дослідників Northwestern Medicine, допоміг поліпшити симптоми депресії у пацієнтів, які страждають на діабет і гіпертонію.

Дані, опубліковані в JAMA, свідчать про те, що використання таких цифрових технологій в області психічного здоров’я може допомогти в лікуванні депресивних симптомів більш ефективно, ніж тільки стандартна допомога. А також усунути прогалини в лікуванні в країнах з низьким і середнім рівнем доходів, де психіатрична допомога в даний час відсутня.

– Це не просто надання людям ще однієї програми для смартфона, – зазначив один з учасників наукової роботи, професор профілактичної медицини Девід Мор. – Це засіб для з’єднання людей всередині системи догляду, і це важливо.

Депресія є основною причиною хвороб у всьому світі, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходів. І зазвичай вона асоціюється з розвитком діабету і серцево-судинних захворювань.

Депресія може посилити безліч нездорових форм поведінки, таких як  куріння, нездорове харчування або зниження фізичної активності, що може вплинути на діабет і серцево-судинні захворювання, а також на імунну та ендокринну функції.

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Дизайн додатка заснований на принципах поведінкової активації, загальної структури поведінкової терапії для лікування депресії. Додаток зв’язує пацієнтів з командою постачальників медичних послуг в їхніх країнах через головну панель управління.

Платформа додатку багатомовна. Вона надає підтримку пацієнтам і інструменти управління для медсестер іспанською та португальською мовами.

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Джерело: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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