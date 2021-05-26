МОЗ закликає допомогти записатися на щеплення від Covid-19 людям віком 65+

Нині в Україні триває вакцинація літніх людей проти коронавірусу, адже вони є найбільш вразливими до цієї хвороби. У Міністерстві охорони здоров’я закликали допомогти родичам та близьким записатися на щеплення.

У міністерстві зазначили, що вакцинація – це найефективніший спосіб захистити себе від Covid-19. А люди літнього віку у зоні ризику тяжкого перебігу коронавірусного захворювання.

Для того, щоб допомогти записатися на вакцинацію слід:

звернутися до сімейного лікаря ваших близьких чи найближчого пункту щеплень;

знайти перелік пунктів щеплень можна за посиланням: vaccination.covid19.gov.ua.

Також у МОЗ додали, що вакцинувати від коронавірусу можна вдома, якщо рідні чи знайомі літнього віку не можуть пересуватися самостійно, але хочуть щепитися.

Для цього слід повідомити їхнього сімейного лікаря чи контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Щеплення можна отримати без декларації із сімейним лікарем. У такому випадку потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код.

26 травня Україна отримала нову партію вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech проти коронавірусу. 117 тис. доз цієї вакцини придбали коштом державного бюджету.

Препарат з цієї партії використають для щеплення працівників сфери освіти, осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше, військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки, представників іноземних дипломатичних установ в Україні.