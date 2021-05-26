У світі станом на 26 травня зафіксували 168,5 млн випадків Covid-19. Найбільше хворих за добу виявили в Індії (208 тис.), Бразилії (74 тис.) та Аргентині (24 тис.).

За весь час побороти хворобу вдалося 150 млн людей. Водночас за добу від ускладнень померли понад 12 тис. пацієнтів. Нині нараховується понад 14 млн активних випадків захворювання, з них у критичному стані – понад 96 тис. пацієнтів.

Головні новини про коронавірус за 26 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні 26 травня коронавірус підтвердили у 3 395 осіб. До лікарні потрапили 1 778 українців. За добу померли 208 людей, а одужали – 14 987.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

У Національній академії наук України прогнозують, що у країні у наступні тижні знизиться кількість нових випадків Covid-19. Також науковці зазначили, що вже зменшилась кількість летальних випадків від цього захворювання.

Коронавірус у світі

ВООЗ повідомила, що індійський штам коронавірусу вже зафіксували в 53 країнах світу. Також в організації додали, що у всьому світі наприкінці травня кількість нових випадків і смертей знижується. Так, зареєстрували близько 4,1 млн нових випадків і 84 тис. нових випадків смерті — на 14% і 2% відповідно менше проти середини травня.

У Франції виявили рідкісний штам коронавірусу, яким заразилися вже 50 людей. Професор Патрік Дехейл заявив, що це насправді може бути мутація так званого британського штаму В.1.1.7.

У Бразилії також заявили про новий штам Covid-19. Наразі немає даних щодо того, чи є цей варіант коронавірусу більш заразним чи смертоносним.

Естонія з 31 травня пом’якшить деякі карантинні обмеження, які запровадили для боротьби з коронавірусом.

Вакцинація в Україні

В Україні першою дозою вакцини проти Covid-19 щеплено 987 191 особу, обидві дози вакцини отримала 97 391 особа. За добу, 26 травня, в країні щепили 16 387 людей: першу дозу вакцини отримали 5 221 людина, повністю імунізовані – 11 166 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 987 193 особи, з них першу дозу отримали 987 191 особа, повністю імунізовані, отримавши обидві дози, 97 391 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

В Україну прибула чергова партія вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech проти коронавірусу. 117 тис. доз цієї вакцини придбали коштом державного бюджету. Її використають для працівників сфери освіти, осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше, військовослужбовців, представників іноземних дипломатичних установ в Україні.