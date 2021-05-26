Багато хто знає історію Анджеліни Джолі, коли вона, дізнавшись, що у неї високий ризик захворіти на рак грудей, пішла на випередження і видалила молочні залози.

Як відомо, її мати і бабуся страждали від раку молочної залози, що і підштовхнуло Анджеліну на обстеження. Чи потрібно всім такі обстеження і такі операції?

– Такі обстеження та операції – майбутнє онкології, – сказав хірург-онколог Юрій Кондрацкий. – Є прогноз, що до 2050 року ми фактично переможемо цю хворобу і вона не буде такою загрозливою. Тому що розшифрований не тільки генотип людини, а й генотип пухлини. Є досить якісні генні дослідження, які дозволяють виявити людей зі схильністю до різних видів раку. Але поки що у нас мало досвіду в цій галузі.

Саме дослідження досить дороге, не кожен може собі це дозволити. Але є лабораторії в США і Бельгії, де можна отримати інформацію про свій генний статус.

Інше питання, як пояснити молодій людині, що йому потрібно видалити шлунок, наприклад, коли у нього ще нічого не болить і не виявляється?

Друга сторона медалі – канцерофобія. Людина, дізнавшись, що може захворіти на рак, буде боятися хвороби і сховається, доводячи її до важкого стану, коли допомогти або пізно, або це пов’язане зі складнощами.

Але сподіваюся, що до 2050 року у нас будуть такі інструменти, і ми зможемо допомагати людям превентивно, коли раку ще, по суті, немає.

Щоб не захворіти на рак вчені закликають відмовитися від шкідливих звичок, вести активний спосіб життя і не піддаватися зневірі.