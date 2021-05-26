У п’ятницю, 28 травня, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомить про своє рішення з приводу майбутнього вакцини проти Covid-19 Pfizer/BioNTech (Comirnaty), призначеної для дітей у віці від 12 до 15 років.

Якщо рішення виявиться позитивним, даний препарат стане першим для споживачів позначеної вікової категорії.

На початку травня вакцину Pfizer/BioNTech для дітей у віці від 12 років схвалили Міністерство охорони здоров’я Канади і Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів.

Про 100% ефективності вакцини проти Covid-19 для підлітків у віці від 12 до 15 років компанія Pfizer заявила ще 31 березня, після закінчення третього етапу клінічних випробувань.

Нагадаємо, що в даний час схвалені вакцини проти Covid-19 застосовуються для щеплень людям від 16 і старше.

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