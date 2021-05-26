За період з 1 січня по 30 квітня 2021 року в 46 штатах США було зареєстровано в цілому 10 262 випадки зараження Covid-19 людей, які були повністю вакциновані. Серед цих випадків більше 60% мали місце у жінок, середній вік пацієнтів становив 58 років. Близько 2% пацієнтів, госпіталізованих з приводу прищепних проривних інфекцій, померли.

Незважаючи на високий рівень ефективності вакцин, які використовують для імунізації громадян Сполучених Штатів, у невеликого відсотка повністю щеплених проти Covid-19 осіб все ж розвиваються симптоматичні або безсимптомні інфекції SARS-CoV-2. Про це повідомив Центр по контролю і профілактиці захворювань США (CDC).

Проривна інфекція після вакцинації визначається як виявлення РНК або антигену SARS-CoV-2 в зразку респіраторних зразків, узятих у людини через приблизно 14 днів після отримання всіх рекомендованих доз вакцини проти Covid-19.

Всього за минулі чотири місяці понад 100 млн осіб в США повністю вакциновані проти Covid-19.

Однак протягом періоду епіднагляду передача SARS-CoV-2 тривала на високому рівні: з 24 по 30 квітня в країні було зареєстровано приблизно 355 000 випадків захворювань коронавірусною інфекцією.

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