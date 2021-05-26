Якщо ви не переносите броколі, селеру або капусту, можливо ви супердегустатор, і це може захистити вас від Covid-19.

Супердегустатори – це люди, дуже чутливі до гіркоти. За словами дослідників, вони можуть і не заразитися Covid-19, на відміну від людей, які не так добре відчувають гострий і гіркий смак. У них також менше шансів потрапити до лікарні.

Ба більше, під час дослідження супердегустатори відчували симптоми Covid-19 лише близько п’яти днів, тоді як не дегустатори – 23.

Ще не зовсім зрозуміло, як смак впливає на ризик Covid-19, але у дослідників є своя теорія.

Рецептори гіркого смаку, зокрема той, який називається T2R38, розміщені в смакових сосочках язика.

– Коли T2R38 стимулюється, він реагує, виробляючи оксид азоту, щоб допомогти вбити або запобігти подальшій реплікації вірусів у слизовій оболонці дихальних шляхів, – сказав дослідник лікар Генрі Бархам, фахівець з лор-органів із Батон-Руж.

У дослідженні взяли участь близько 2000 осіб (середній вік 46 років), чию здатність відчувати смак перевірили за допомогою паперових смужок. Всі були протестовані до зараження Covid-19, тому що це може поставити під загрозу їх відчуття смаку і запаху.

Учасники були розділені на три групи: не дегустатори, супердегустатори і дегустатори.

Не дегустатори – це люди, які взагалі не можуть визначити деякі гіркі смаки. З іншого боку, супердегустатори можуть визначати навіть найменші рівні. Дегустатори – десь посередині.

Під час дослідження 266 учасників дали позитивний результат на Covid-19. Не дегустатори мали набагато більше шансів заразитися, ніж супердегустатори, а також мали більше шансів захворіти на Covid-19 у важкій формі.

Дегустатори, ймовірно, проявляли симптоми Covid-19 від легкого до помірного, часто не потребуючи госпіталізації.

Лікар Алан Гірш, неврологічний директор Фонду досліджень запаху і смаку в Чикаго ознайомився з результатами дослідження і радить людям дізнатися про свій статус дегустатора.

– Якщо ви не можете відчути гіркоту, вам слід бути обережнішим і носити маски довший час, щоб захистити себе від Covid-19, – сказав Гірш.

На жаль, додав він, більшість людей не знають, до якого типу дегустаторів вони належать.

Але тести можна зробити навіть у домашніх умовах і в офісі.

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