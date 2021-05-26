На футбольному стадіоні Арена Львів планують організувати Центр вакцинації населення, про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі голова Львівської ОДА Максим Козицький.

– Цей об’єкт найбільше відповідає рекомендаціям Mіністерства охорони здоров’я України для облаштування таких центрів, – розповів Максим Козицький, голова Львівської обласної державної адміністрації.

Він повідомив, що перш, ніж відкривати центр, потрібно врегулювати ряд організаційних питань, тому що до роботи з вакцинації залучаються не тільки медики, а й волонтери та студенти медичних навчальних закладів.

Також ще потрібно визначитися з типом центру вакцинації, щоб знати його пропускну здатність.

Джерело: Максим Козицький.