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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

У Львові збираються організувати центр Covid-вакцинації на стадіоні

вакцина вакцинація в україні

На футбольному стадіоні Арена Львів планують організувати Центр вакцинації населення, про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі голова Львівської ОДА Максим Козицький.

– Цей об’єкт найбільше відповідає рекомендаціям Mіністерства охорони здоров’я України для облаштування таких центрів, – розповів Максим Козицький, голова Львівської обласної державної адміністрації.

Він повідомив, що перш, ніж відкривати центр, потрібно врегулювати ряд організаційних питань, тому що до роботи з вакцинації залучаються не тільки медики, а й волонтери та студенти медичних навчальних закладів.

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Також ще потрібно визначитися з типом центру вакцинації, щоб знати його пропускну здатність.

Джерело: Максим Козицький.

Фото: УНІАН

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