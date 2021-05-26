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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

У світі назріває гострий дефіцит медичного кисню – вчені

кислород

Десятки країн стикаються сьогодні з серйозною нестачею кисню через зростання числа випадків захворювання на Covid-19, що загрожує повним крахом систем охорони здоров’я.

Непал, Іран і Південна Африка входять в число 19 країн, найбільш схильних до ризику вичерпання запасів кисню. Дефіцит життєво необхідного для дихання газу спровокований зростанням числа випадків захворювання Covid-19 і занадто повільними темпами вакцинації.

До такого висновку прийшли учасники коаліції «Кожне дихання на рахунку», що входить до складу Міжнародного бюро журналістських розслідувань COUNTS.

– Світ не прокинувся, – зазначає координатор коаліції Лейт Гринслейд. – Ми повинні були знати, що трапиться Індія, після того, як побачили, що сталося в Латинській Америці. А тепер, дивлячись на Азію, ми повинні знати, що це станеться в деяких великих містах Африки.

На думку Лейта Грінслейд, швидко зростаюча потреба в кисні робить на систему охорони здоров’я тиск, який вона не може задовольнити. Тому ми бачимо загибель пацієнтів. І це буде тривати тиждень за тижнем, місяць за місяцем, якщо впровадження вакцини буде як і раніше повільним.

Дані Бюро показують, що Непалу зараз потрібно більше ніж в 100 разів більше кисню, ніж в березні 2021 року. Попит на кисень в Шрі-Ланці з середини березня виріс в сім разів. У Пакистані, який страждає третьою хвилею випадків захворювання, майже на 60% більше пацієнтів отримують кисень в лікарнях, ніж під час попереднього піку в країні минулого літа.

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Всесвітня організація охорони здоров’я, ЮНІСЕФ, Світовий банк та інші донори вже відправили нужденним країнам сотні тисяч концентраторів, щоб допомогти їм впоратися з підвищенням потреби в кисні. Але виробники вже скаржаться не дефіцит запасних частин.

Заглядаючи вперед, Гринслейд закликав уряди розробити комплексні національні стратегії в області медичного кисню.

Ми повинні поставити дуже важливе питання: чому такий важливий ресурс, як кисень, заблокований в гірничодобувній, сталеливарної, нафтовій і газовій галузях, коли бідна система державних лікарень не може забезпечити достатньо повітря для порятунку немовлят, дорослих і літніх людей, зазначив Лейт Гринслейд.

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Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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