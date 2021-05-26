Кількість вакцинованих осіб від Covid-19 осіб (від початку кампанії) становить 987 191. За останню добу вакциновано від Covid-19 16 387 осіб. Найбільше щеплених у м.Києві – 521 та Київській області – 465.

За даними МОЗ станом на 26 травня в Україні захворіло на Covid-19 — 2 186 463 (+2 608) осіб. Одужало — 1 990 051 (+14 987 ). Померло — 49 893 (+208).

Випадків/щеплень (1 доза):

м. Київ – 385/521

Вінницька область – 97/511

Волинська область – 64/102

Дніпропетровська область – 277/157

Донецька область – 149/477

Житомирська область – 54/55

Закарпатська область – 83/225

Запорізька область – 219/199

Івано-Франківська область – 54/330

Київська область – 208/465

Кіровоградська область – 73/63

Луганська область – 68/259

Львівська область – 172/268

Миколаївська область – 154/141

Одеська область – 81/432

Полтавська область – 61/147

Рівненська область – 185/120

Сумська область – 93/36

Тернопільська область – 68/104

Харківська область – 328/254

Херсонська область – 176/44

Хмельницька область – 93/93

Черкаська область – 105/11

Чернівецька область – 54/140

Чернігівська область – 94/67

Станом на 26 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 590 133 людини.

Жителям Південної Кореї, що отримали першу дозу вакцини, з липня буде дозволено ходити вулицями без маски.