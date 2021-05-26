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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

У трьох регіонах України щеплених від Covid-19 близько півтисячі, в інших – в рази менше

вакцинація від ковід

Кількість вакцинованих осіб від Covid-19 осіб (від початку кампанії) становить 987 191. За останню добу вакциновано від Covid-19 16 387 осіб. Найбільше щеплених у м.Києві – 521 та Київській області – 465.

За даними МОЗ станом на 26 травня в Україні захворіло на Covid-19 — 2 186 463 (+2 608) осіб. Одужало — 1 990 051 (+14 987 ). Померло — 49 893 (+208).

Випадків/щеплень (1 доза):

  • м. Київ – 385/521
  • Вінницька область – 97/511
  • Волинська область – 64/102
  • Дніпропетровська область – 277/157
  • Донецька область – 149/477
  • Житомирська область – 54/55
  • Закарпатська область – 83/225
  • Запорізька область – 219/199
  • Івано-Франківська область – 54/330
  • Київська область – 208/465
  • Кіровоградська область – 73/63
  • Луганська область – 68/259
  • Львівська область – 172/268
  • Миколаївська область – 154/141
  • Одеська область – 81/432
  • Полтавська область – 61/147
  • Рівненська область – 185/120
  • Сумська область – 93/36
  • Тернопільська область – 68/104
  • Харківська область – 328/254
  • Херсонська область – 176/44
  • Хмельницька область – 93/93
  • Черкаська область – 105/11
  • Чернівецька область – 54/140
  • Чернігівська область – 94/67

Станом на 26 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 590 133 людини.

Жителям Південної Кореї, що отримали першу дозу вакцини,  з липня буде дозволено ходити вулицями без маски.

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