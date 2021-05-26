Кількість вакцинованих осіб від Covid-19 осіб (від початку кампанії) становить 987 191. За останню добу вакциновано від Covid-19 16 387 осіб. Найбільше щеплених у м.Києві – 521 та Київській області – 465.
За даними МОЗ станом на 26 травня в Україні захворіло на Covid-19 — 2 186 463 (+2 608) осіб. Одужало — 1 990 051 (+14 987 ). Померло — 49 893 (+208).
Випадків/щеплень (1 доза):
- м. Київ – 385/521
- Вінницька область – 97/511
- Волинська область – 64/102
- Дніпропетровська область – 277/157
- Донецька область – 149/477
- Житомирська область – 54/55
- Закарпатська область – 83/225
- Запорізька область – 219/199
- Івано-Франківська область – 54/330
- Київська область – 208/465
- Кіровоградська область – 73/63
- Луганська область – 68/259
- Львівська область – 172/268
- Миколаївська область – 154/141
- Одеська область – 81/432
- Полтавська область – 61/147
- Рівненська область – 185/120
- Сумська область – 93/36
- Тернопільська область – 68/104
- Харківська область – 328/254
- Херсонська область – 176/44
- Хмельницька область – 93/93
- Черкаська область – 105/11
- Чернівецька область – 54/140
- Чернігівська область – 94/67
Станом на 26 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 590 133 людини.
Жителям Південної Кореї, що отримали першу дозу вакцини, з липня буде дозволено ходити вулицями без маски.