Штам коронавірусу, який вперше виявили в Індії, зафіксували на щонайменше 53 територіях світу. В Україні офіційних повідомлень про цей штам не було.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я заявила у звіті за 25 травня. За неофіційними даними, варіант коронавірусу B. 1.617 виявили ще в семи країнах. Якщо інформацію підтвердять, кількість територій, де виявили цей штам, досягне 60.

Протягом тижня випадки зараження індійським штамом виявили в Бразилії, Алжирі, Кенії, Гані та Кюрасао.

У ВООЗ зазначили, що у всьому світі наприкінці травня кількість нових випадків і смертей знижується. Так, зареєстрували близько 4,1 млн нових випадків і 84 тис. нових випадків смерті — на 14% і 2% відповідно менше у порівнянні з серединою травня.

– Попри глобальну тенденцію до зниження за останні чотири тижні, захворюваність і смертність від Covid-19 залишаються високими, і в багатьох країнах світу спостерігається істотне зростання, — додали у звіті.

Національна академія наук України прогнозує, що у країні у наступні тижні зменшиться кількість нових випадків коронавірусу. Також вони підкреслили, що в Україні зменшилась кількість смертельних випадків від цього захворювання.

Джерело: ВООЗ