PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

У яких країнах вже зафіксували індійський штам Covid-19 – ВООЗ

коронавірус

Штам коронавірусу, який вперше виявили в Індії, зафіксували на щонайменше 53 територіях світу. В Україні офіційних повідомлень про цей штам не було.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я заявила у звіті за 25 травня. За неофіційними даними, варіант коронавірусу B. 1.617 виявили ще в семи країнах. Якщо інформацію підтвердять, кількість територій, де виявили цей штам, досягне 60.

Протягом тижня випадки зараження індійським штамом виявили в Бразилії, Алжирі, Кенії, Гані та Кюрасао.

Читайте
У світі зменшується кількість смертей від Covid-19 - ВООЗ

У ВООЗ зазначили, що у всьому світі наприкінці травня кількість нових випадків і смертей знижується. Так, зареєстрували близько 4,1 млн нових випадків і 84 тис. нових випадків смерті — на 14% і 2% відповідно менше у порівнянні з серединою травня.

– Попри глобальну тенденцію до зниження за останні чотири тижні, захворюваність і смертність від Covid-19 залишаються високими, і в багатьох країнах світу спостерігається істотне зростання, — додали у звіті.

Національна академія наук України прогнозує, що у країні у наступні тижні зменшиться кількість нових випадків коронавірусу. Також вони підкреслили, що в Україні зменшилась кількість смертельних випадків від цього захворювання.

Джерело: ВООЗ

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка