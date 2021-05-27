PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Гірко |

Україна отримала ще 500 тис. доз Covid-вакцини CoronaVac

Україна отримала ще 500 тис. доз Covid-вакцини CoronaVac

В Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу CoronaVac у розмірі 500 тис. доз виробництва Sinovac Biotech.

Відповідно до чинного законодавства, її відправлять на лабораторний контроль. У МОЗ зазначили, що раніше Україна отримала 1,2 млн доз CoronaVac з законтрактованих 1,9 млн.

Вакцина надійшла до України у флаконах, розрахованих на одну дозу. Для повної імунізації від коронавірусу потрібно ввести людині дві дози з інтервалом у 28 днів.

Читайте
Україна отримала партію вакцини Pfizer, закуплену за державний кошт

Крім того, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга, тому може зберігатися за температури +2-8℃.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

Станом на 26 травня кількість вакцинованих від Covid-19 становить 987 191. За останню добу щеплення зробили 16 387 українців.

Найбільше щеплених у Києві – 521 та Київській області – 465. Водночас станом на 26 травня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 590 133 людини.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка