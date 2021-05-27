Україна отримала ще 500 тис. доз Covid-вакцини CoronaVac

В Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу CoronaVac у розмірі 500 тис. доз виробництва Sinovac Biotech.

Відповідно до чинного законодавства, її відправлять на лабораторний контроль. У МОЗ зазначили, що раніше Україна отримала 1,2 млн доз CoronaVac з законтрактованих 1,9 млн.

Вакцина надійшла до України у флаконах, розрахованих на одну дозу. Для повної імунізації від коронавірусу потрібно ввести людині дві дози з інтервалом у 28 днів.

Крім того, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга, тому може зберігатися за температури +2-8℃.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

Станом на 26 травня кількість вакцинованих від Covid-19 становить 987 191. За останню добу щеплення зробили 16 387 українців.

Найбільше щеплених у Києві – 521 та Київській області – 465. Водночас станом на 26 травня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 590 133 людини.