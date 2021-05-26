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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Українцям, які лікуються в Білорусі, допоможуть повернутися додому

лікарня

У Міністерстві закордонних справ та Міністерстві охорони здоров’я працюють над вирішенням питання повернення додому українців, які лікуються в Білорусі. Про це зазначено у спільній заяві міністерств.

– У зв’язку із закриттям 26 травня авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь МЗС та МОЗ працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах, – зазначили у заяві.

Нині у Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), ще 4 українці проходять обстеження.

У заяві додали, що дипломати та фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на “гарячу лінію” Посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184. 

26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам забороняється здійснювати польоти у повітряному просторі Республіки Білорусь.

Держприкордонслужба має припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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