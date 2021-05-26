Вранці 26 травня коронавірус в Україні підтвердився ще у 3 395 осіб.
За минулу добу було здійснено понад 71 тис. тестувань. Госпіталізація знадобилася 1 778 українцям.
Померли від коронавірусу в Україні 49 893 пацієнти, 208 за останню добу.
Одужало від Covid-19 вже 1,99 млн осіб, 14 987 за останню добу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.
Випадки/щеплення від коронавірусу в регіонах
- Київ – 385/521
- Вінницька область – 97/511
- Волинська область – 64/102
- Дніпропетровська область – 277/157
- Донецька область – 149/477
- Житомирська область – 54/55
- Закарпатська область – 83/225
- Запорізька область – 219/199
- Івано-Франківська область – 54/330
- Київська область – 208/465
- Кіровоградська область – 73/63
- Луганська область – 68/259
- Львівська область – 172/268
- Миколаївська область – 154/141
- Одеська область – 81/432
- Полтавська область – 61/147
- Рівненська область – 185/120
- Сумська область – 93/36
- Тернопільська область – 68/104
- Харківська область – 328/254
- Херсонська область – 176/44
- Хмельницька область – 93/93
- Черкаська область – 105/11
- Чернівецька область – 54/140
- Чернігівська область – 94/67
Вакцинація в Україні
За минулу добу, 25 травня, щеплення від коронавірусу в Україні отримали 16 387 громадян.
Загальна кількість щеплень зросла до 987 191.
Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.