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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Наташа Тарчевська |

В Україні 3 395 нових випадків Covid-19, одужань вчетверо більше

В Україні 3 395 нових випадків Covid-19, одужань вчетверо більше

Вранці 26 травня коронавірус в Україні підтвердився ще у  3 395 осіб. 

За минулу добу було здійснено понад 71 тис. тестувань. Госпіталізація знадобилася 1 778 українцям.

Померли від коронавірусу в Україні 49 893 пацієнти, 208 за останню добу.

Одужало від Covid-19 вже 1,99 млн осіб, 14 987 за останню добу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

Випадки/щеплення від коронавірусу в регіонах

  • Київ – 385/521
  • Вінницька область – 97/511
  • Волинська область – 64/102
  • Дніпропетровська область – 277/157
  • Донецька область – 149/477
  • Житомирська область – 54/55
  • Закарпатська область – 83/225
  • Запорізька область – 219/199
  • Івано-Франківська область – 54/330
  • Київська область – 208/465
  • Кіровоградська область – 73/63
  • Луганська область – 68/259
  • Львівська область – 172/268
  • Миколаївська область – 154/141
  • Одеська область – 81/432
  • Полтавська область – 61/147
  • Рівненська область – 185/120
  • Сумська область – 93/36
  • Тернопільська область – 68/104
  • Харківська область – 328/254
  • Херсонська область – 176/44
  • Хмельницька область – 93/93
  • Черкаська область – 105/11
  • Чернівецька область – 54/140
  • Чернігівська область – 94/67

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 25 травня, щеплення від коронавірусу в Україні отримали 16 387 громадян.

Загальна кількість щеплень зросла до 987 191.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

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