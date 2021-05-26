Вранці 26 травня коронавірус в Україні підтвердився ще у 3 395 осіб.

За минулу добу було здійснено понад 71 тис. тестувань. Госпіталізація знадобилася 1 778 українцям.

Померли від коронавірусу в Україні 49 893 пацієнти, 208 за останню добу.

Одужало від Covid-19 вже 1,99 млн осіб, 14 987 за останню добу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

Випадки/щеплення від коронавірусу в регіонах

Київ – 385/521

Вінницька область – 97/511

Волинська область – 64/102

Дніпропетровська область – 277/157

Донецька область – 149/477

Житомирська область – 54/55

Закарпатська область – 83/225

Запорізька область – 219/199

Івано-Франківська область – 54/330

Київська область – 208/465

Кіровоградська область – 73/63

Луганська область – 68/259

Львівська область – 172/268

Миколаївська область – 154/141

Одеська область – 81/432

Полтавська область – 61/147

Рівненська область – 185/120

Сумська область – 93/36

Тернопільська область – 68/104

Харківська область – 328/254

Херсонська область – 176/44

Хмельницька область – 93/93

Черкаська область – 105/11

Чернівецька область – 54/140

Чернігівська область – 94/67

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 25 травня, щеплення від коронавірусу в Україні отримали 16 387 громадян.

Загальна кількість щеплень зросла до 987 191.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.