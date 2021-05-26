В Україні середня кількість нових випадків коронавірусу зменшуватиметься. Такі показники фіксуватимуть протягом наступних двох тижнів.

Про це свідчить прогноз розвитку епідемії Сovid-19 в Україні на 26 травня квітня – 8 червня 2021 року Національної академії наук.

Минулого тижня середня кількість нових виявлень зменшилася до 3 767 осіб на день. Науковці вважають, що середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3 442 протягом тижня 26 травня – 1 червня 2021 року та 2914 – протягом тижня 2-8 червня 2021 року.

– Кількість нових випадків знижується на тлі скорочення обсягів тестування з випередженням темпів такого скорочення. Скажімо, число проведених ПЛР-тестів за останній тиждень знизилося на 18,4%, у порівнянні з тижнем тому, але позитивність зразків також знизилася – до 13,5% за останні 7 днів проти 15,4% тиждень тому і 17,3% – два тижні тому, – зазначили у прогнозі.

Крім того, науковці додали, що у країні зменшилась кількість смертельних випадків від Covid-19.

Коронавірус в Україні

Станом на 26 травня в Україні коронавірус виявили у 3 395 осіб. Від ускладнень, які викликав Covid-19, за добу померли 208 пацієнтів, а одужали – 14 987 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

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