В Україну прибула ще одна партія вакцини Pfizer

В Україну прибула чергова партія вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech проти коронавірусу. 117 тис. доз цієї вакцини придбали коштом державного бюджету.

Препарат доставили літаком в Міжнародний аеропорт Київ імені І.Сікорського. Закупівлю вакцини Pfizer за дорученням уряду України здійснила міжнародна закупівельна агенція Crown Agents.

Вакцина має пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть регіонами України.

Усього до кінця цього тижня в країну доставлять 167 310 доз препарату від компаній Pfizer/BioNTech.

Вакцину з цієї партії використають для щеплення:

працівників сфери освіти;

осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше;

військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки;

представників іноземних дипломатичних установ в Україні.















Україна отримала партію вакцини Pfizer, закуплену за державний кошт / 4 фотографии

17 травня Україна отримала нову партію зі 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech проти Covid-19 у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця травня у країну поставлять понад 473 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer. Ці дози використають для щеплення першою та другою дозою проти Covid-19 працівників сфери освіти. Решту направлять для пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації.

Джерело: МОЗ