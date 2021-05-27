Згідно з дослідженнями, проведених в різних країнах, страх голки вражає кожну десяту людину. Причини такої фобії найрізноманітніші: від травмуючої події в дитинстві до тривалого лікування близької людини.

– З моменту початку кампанії вакцинації проти Covid-19 в багатьох країнах деякі люди не наважувалися зробити щеплення, – сказала доктор Дебора Лі з інтернет-аптеки Dr Fox Online. – Причина – тріпанофобія або крайній страх перед голками, який визнаний психічним захворюванням.

Симптоми голкофобіі:

низький кров’яний тиск (вазовагальна реакція), який може викликати запаморочення і навіть непритомність

прискорене серцебиття до або після контакту з голкою

безсоння за кілька днів до уколу

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За словами доцента клінічної психології Меган Макмертрі, моторошний страх перед голкою вже давно є проблемою громадської системи охорони здоров’я. Згідно метааналізу, проведеного в декількох країнах в 2019 році, до 16 відсотків дорослих уникали щеплень від грипу тільки тому, що бояться голок.

Деякі люди хотіли б поступово піддавати себе впливу тригера (подія, що викликає у людини важкі негативні емоції – ред.), а потім отримати укол. Інші можуть захотіти просто відвести погляд від голки під час прийому дози. Третім потрібно включити улюблену музику, щоб відвернути їхню увагу від шприца.

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Джерело: Firstpost