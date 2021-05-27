Якщо ви погано спали вночі, розраховувати на те, що протягом дня вам допоможе впоратися з наслідками недосипання кофеїн, на жаль, не доводиться. До такого висновку прийшли вчені Лабораторії сну і навчання Університету штату Мічиган в США.

В ході дослідження вони попросили більше 275 учасників, які не спали протягом ночі, виконати два завдання: просте і більш складне, яке передбачало високу концентрацію уваги.

Якщо з простим завданням усі впоралися досить швидко, то для більш складного знадобилися певні зусилля, які все одно не показали позитивного результату.

– Людям здається, що вони можуть боротися з недосипанням за допомогою кави, але їх продуктивність при виконанні завдань більш високого рівня все одно буде знижена. Це одна з причин, чому недосипання може бути настільки небезпечним, – зазначила керівник дослідження, доцент психології Кімберлі Фенн.

За словами Фенн, недолік сну широко поширений в Сполучених Штатах, і ця проблема загострилася під час пандемії. Хронічне недосипання не тільки впливає на пізнавальні здібності і змінює настрій, але в кінцевому підсумку може позначитися на імунітеті. Таким чином, наші результати підкреслюють важливість пріоритету сну.

Кофеїн може поліпшити здатність не спати і приділяти увагу завданню, але він мало що робить для запобігання процедурних помилок, які можуть призвести до таких речей, як медичні помилки і автомобільні аварії, підкреслила вчений.

Читайте також про те, як вчені пропонують лікувати депресію за допомогою додатка смартфона.