Імунітет проти Covid-19 в деяких людей може зберігатися роками – науковці

Імунітет до коронавірусу зберігається щонайменше рік, а можливо і на все життя. Про це свідчать нові результати досліджень, які опубліковані у журналі Nature та на сайті BioRxiv.

Роботи вчених показують, що більшості людей, які одужали від коронавірусу і згодом імунізувалися, не буде потрібна ревакцинація найближчим часом. Але вакцинованим людям, які ніколи не були інфіковані, ймовірно, потрібно буде робити додаткові щеплення. Також це стосується людей, які перехворіли, але у них не сформувався стійкий імунітет.

Обидва звіти стосувалися людей, які заразилися коронавірусом близько року тому. Відповідно до одного з досліджень, клітини, які зберігають пам’ять про вірус, залишаються в кістковому мозку і можуть виробляти антитіла, коли це необхідно.

Інше дослідження показало, що ці так звані В-клітини пам’яті продовжують дозрівати і зміцнюватися протягом як мінімум 12 місяців після першого зараження.

– Висновки досліджень збігаються з дедалі більшим об’ємом літератури про те, що імунітет, спровокований зараженням і вакцинацією від SARS-CoV-2, може бути довготривалим, – зазначив імунолог з Університету Пенсильванії Скотт Хенслі, який не брав участь у жодному з досліджень.

Також він додав, що кожні кілька років віруси сильно змінюються, що і є причиною нових заражень Covid-19 протягом життя, тому важливо регулярно вакцинуватися.

За словами імунолога з Інституту Рокфеллера в Нью-Йорку Майкла Нуссенцвейга, B-клітини, які з’являються після зараження SARS-CoV-2 і посилюються вакцинацією, настільки потужні, що здатні побороти навіть видозмінені версії інфекції.

– У людей, які були інфіковані і вакциновані, дійсно спостерігається приголомшлива відповідь, приголомшливий набір антитіл, тому що вони продовжують виробляти свої антитіла. Я очікую, що ці антитіла залишатимуться в організмі довго, — наголосив науковець.

Крім того, у США дозволили екстрене використання для лікування пацієнтів з Covid-19 препарату на основі моноклональних антитіл – Sotrovimab. Його розробили британська компанія GlaxoSmithKline та американська Vir Biotechnology.

Джерело: The New York Times