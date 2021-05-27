27 травня в Києві зафіксували ще 454 випадки коронавірусу. Загалом за весь час пандемії виявлено 205 517.
Померли від ускладнень, спричинених коронавірусом, за минулий день 11 киян, загалом – 5 005.
Водночас за останню добу одужало від хвороби 3 196 осіб, загалом – 157 728.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (120), Святошинському (86) і Голосіївському (53) районах столиці.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.