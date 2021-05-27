27 травня в Києві зафіксували ще 454 випадки коронавірусу. Загалом за весь час пандемії виявлено 205 517.

Померли від ускладнень, спричинених коронавірусом, за минулий день 11 киян, загалом – 5 005.

Водночас за останню добу одужало від хвороби 3 196 осіб, загалом – 157 728.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (120), Святошинському (86) і Голосіївському (53) районах столиці.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: