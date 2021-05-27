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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

За добу в Києві зафіксували 454 випадки коронавірусу

карантин українці

27 травня в Києві зафіксували ще 454 випадки коронавірусу. Загалом за весь час пандемії виявлено 205 517.

Померли від ускладнень, спричинених коронавірусом, за минулий день 11 киян, загалом – 5 005.

Водночас за останню добу одужало від хвороби 3 196 осіб, загалом – 157 728.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (120), Святошинському (86) і Голосіївському (53) районах столиці.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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