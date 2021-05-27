Обидві вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca і Johnson&Johnson можуть призводити до утворення тромбів через те, що вони спрямовують спайковий білок просто в ядро клітини, де частини білка розщеплюються і створюють мутації.

Ці версії білка не можуть викликати появу імунітету, замість цього вони провокують появу тромбів у однієї людини зі 100 тис. Про це повідомив професор Франкфуртського університету імені Йоганна Вольфганга Гете Рольфа Маршалека, який керував дослідженням.

– Коли ці вірусні гени перебувають у ядрі, вони можуть створити деякі проблеми, — зазначив науковець.

Водночас дослідники наголосили, що мРНК-вакцини, як-от препарати компаній Pfizer і Moderna, доставляють генетичний матеріал білка в клітинну рідину, а не в ядро.

Професор вважає, що розробники вакцин AstraZeneca і Johnson&Johnson можуть виправити ситуацію, якщо допрацюють свої препарати, виключивши цей побічний ефект. Компанія Johnson & Johnson вже зв’язалася з лабораторією професора і попросила надати відповідні рекомендації та розглядає можливість внесення корективів у вакцину для запобігання розщепленню.

Водночас у Європейській агенції з лікарських засобів вважають, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca викликає тромбоз дуже рідко. Користь препарату продовжує перевищувати ризики. Вакцина запобігає госпіталізаціям, складному перебігу Covid-19 та смерті.

Джерело: Financial Times