Німеччина планує до кінця серпня надати достатню кількість доз вакцини проти Covid-19, щоб зробити перше щеплення всім дітям у віці від 12 років і старше, йдеться в проекті документа міністерства охорони здоров’я.

Оскільки більше 40% населення, а це більше 80 млн осіб, отримали хоча б одну дозу, увага переключилася на питання про поширення вакцинації на підлітків.

Канцлер Ангела Меркель обговорить це питання з прем’єрами 16 федеральних земель Німеччини, оскільки думки розділилися, і головна група експертів по вакцинації висловила обережність.

Деякі вчені кажуть, що через відсутність даних про довгострокові ефекти, можливо, краще вакцинувати лише підлітків з факторами ризику.

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