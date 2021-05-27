PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Олімпіада в Токіо може породити новий штам Covid-19 – лікар

олимпиада в токио

Величезна кількість людей, які приїдуть з майже 200 країн світу на Олімпійські ігри в Токіо, можуть серйозно ускладнити епідеміологічну ситуацію. Про це заявив на прес-конференції глава союзу лікарів Японії Наото Уеяма.

– Все різноманітні мутантні штами вірусу, які існують в різних місцях, сконцентруються, зберуться тут – в Токіо. Ми не можемо заперечувати навіть можливість нового штаму, який виникне після Олімпіади, – зазначив японський лікар.

Він також нагадав, що згідно з опитуваннями громадської думки, більшість японців виступають проти проведення цього велелюдного спортивного форуму. Причини – боротьба з четвертою хвилею коронавірусу і повільні темпи вакцинації.

Читайте
Постковідний синдром проявляється у кожного шостого, хто перехворів на Covid-19 - вчені

Опонуючи лікарю, глава кабінету міністрів Японії Кацунобу Като заявив, що напередодні Олімпіади уряд вживає всіх заходів для забезпечення епідеміологічної безпеки.

У самій Японії щеплення проти Covid-19 отримали трохи більше 5% населення. Всього з початку пандемії в Країні Вранішнього Сонця заразилися Covid-19 понад 700 тис. осіб, з них понад 650 тис. одужали. Померли майже 13 тис.

Читайте також проте, скільки прищепленних проти Covid-19 американців все ж таки знову заразилися коронавірусом.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка