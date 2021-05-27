Станом на 27 травня у світі підтвердили 169,1 млн випадків Covid-19. Найбільше хворих за добу виявили в Індії (211 тис.), Бразилії (79 тис.) та Аргентині (35 тис.).

За весь час пандемії від коронавірусу одужали 150 млн людей. Водночас за добу від ускладнень померли понад 12 тис. пацієнтів. Нині нараховується понад 14 млн активних випадків захворювання, з них у критичному стані – понад 94 тис. пацієнтів.

Головні новини про коронавірус за 27 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу, 27 травня, коронавірус зафіксували у 3 509 осіб, з них 1 402 госпіталізували. За весь час пандемії в Україні одужали – 2 006 918 людей, а померли – 50 076.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Києві (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Коронавірус у світі

За словами голови спілки лікарів Японії Наото Уеяма, масове скупчення людей, які приїхали з усіх кінців світу, на Олімпійських іграх у Токіо може серйозно ускладнити епідеміологічну ситуацію і навіть загрожує народженням нового “олімпійського” штаму Covid-19.

Вакцину від фармацевтичної компанії Johnson & Johnson планують виготовляти в Індії. Уряд має намір використовувати препарат усередині країни, оскільки ситуація з коронавірусом в Індії все така ж нестабільна.

В Австрії схвалили законопроект, який запроваджує так звану “зелену перепустку”, де міститиметься інформація про стан здоров’я громадян та про коронавірус. Сертифікат видаватимуть громадянам після підтвердження інформації про проведення вакцинації проти коронавірусу, за наявності негативного тесту на Covid-19 або ж довідки про одужання від хвороби.

У США дозволили екстрене використання для лікування пацієнтів з Covid-19 препарату на основі моноклональних антитіл – Sotrovimab. Його розробили британська компанія GlaxoSmithKline та американська Vir Biotechnology.

Вакцинація в Україні

26 травня зроблено 15 131 щеплення: одну дозу отримали 4 998 людей, повністю імунізовані – 10 133 людини.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 992 191 особу, з них першу дозу вакцини отримали 992 189 осіб, повністю імунізовані 107 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 099 713 щеплень.

В Україну 26 травня прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу CoronaVac обсягом 500 тис. доз виробництва Sinovac Biotech. У МОЗ зазначили, що раніше Україна отримала 1,2 млн доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн.

Перший в Україні центр вакцинації населення відкриють у суботу, 29 травня, на футбольному стадіоні Арена Львів. Щеплення проти коронавірусу зможуть зробити мешканці Львівщини, які зареєструвалися у застосунку Дія.