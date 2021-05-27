Перший в Україні центр вакцинації населення відкриють у суботу, 29 травня, на футбольному стадіоні Арена Львів. Щеплення проти коронавірусу зможуть зробити мешканці Львівщини, які зареєструвалися у застосунку Дія.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у соціальних мережах.

– Вже цієї суботи мешканці області, які зареєструвалися через додаток Дія зможуть отримати щеплення проти коронавірусу у центрі вакцинації населення (ЦВН). Його створять на базі стадіону Арена Львів задля об’єднання зусиль, спрямованих на пришвидшення темпів вакцинації від Covid-19, – зазначив він.

Козицький додав, що ЦВН хочуть відкрити для того, щоб забезпечити здатність проводити щеплення зараз та в майбутньому, створюючи своєчасний доступ до вакцин для якомога більшої кількості дорослого населення України.

З огляду на чинні нормативно-правові документи ЦВН є тимчасовими пунктами щеплень з можливістю зберігати вакцини впродовж двадцяти чотирьох годин.

До складу центрів входитимуть: керівник ЦВН, лікарі, вакцинатори, реєстратори, відповідальна особа зони медичного спостереження, відповідальна особа за дотримання протиепідемічних заходів, бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також медичний персонал та експерти для роз’яснювально-консультативної роботи.

26 травня в Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу CoronaVac у розмірі 500 тис. доз виробництва Sinovac Biotech. У МОЗ зазначили, що раніше Україна отримала 1,2 млн доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн.

Джерело: Максим Козицький

Фото: Чернівецька ОГА