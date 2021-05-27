Covid-19 дуже відрізняється від інших інфекцій нижніх дихальних шляхів. Як виявилося, виходом з гострого періоду хвороби все не закінчується.

Дослідження дають інформацію, що стійкі симптоми Covid-19 тривають ще як мінімум шість місяців. При цьому наголошується, що певні стани частіше діагностуються після зараження Covid-19 , ніж після інших вірусних інфекцій нижніх дихальних шляхів.

Вчені провели дослідження і з’ясували, що протягом шести місяців після підтвердження коронавірусу збільшувалося використання анальгетиків, антидепресантів, гіпотензивних засобів і пероральних гіпоглікемічних засобів. Майже 34% людей з позитивним результатом на SARS-CoV-2 мали неврологічний або психіатричний діагноз в цей період.

За оцінками фахівців, нові діагнози виникають протягом шести місяців після зараження SARS-CoV-2 як у госпіталізованих, так і у тих, хто лікувався вдома.

Про тривалі симптоми Covid-19 або постковідний синдром повідомляють і ті, хто був у критичному стані.

Стійкі симптоми частіше зустрічаються у жінок і у тих, хто має супутні захворювання, а у 10% людей розвинулися нові діагнози, які потребують медичної допомоги.

Ще занадто рано передбачати, як довго будуть зберігатися клінічні наслідки після Covid-19, але ці симптоми вже є серйозним тягарем для багатьох. Все це створює навантаження і на служби охорони здоров’я.

Вчені досліджували групу у віці 18-65 років і з’ясували, що у кожного шостого, хто хворів на Covid-19, є проблеми зі здоров’ям. Однак є докази, що і діти також страждають від постковідного синдрому. А літні люди припускають, що їхні проблеми зі здоров’ям після Covid-19 викликані старінням або супутніми захворюваннями.

Однак ми бачимо підтвердження, що у будь-кого можуть виникнути нові діагнози. Як лікувати ці довгострокові наслідки Covid-19 зараз і є актуальним завданням досліджень.

Вчені НАН України припустили, що середня кількість нових випадків коронавірусу в країні буде зменшуватися. Такі показники будуть фіксувати протягом наступних двох тижнів.

Джерело: TheBMJ