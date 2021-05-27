У Швеції розробили тест для діагностики хвороби Альцгеймера на найбільш ранніх стадіях. Про це розповіли лікарі з Лундського університету.

Алгоритм протягом 10 хвилин вивчає результати одного аналізу крові та трьох когнітивних тестів. Він здатен на 90% передбачити, в яких пацієнтів з легкими когнітивними порушеннями розвинеться хвороба Альцгеймера протягом чотирьох років.

Під час обстеження 340 пацієнтів у Швеції та 543 пацієнтів в Північній Америці з легкими проблемами з пам’яттю, думка експертів підтвердилася щодо того, у кого це захворювання розвинеться в 72% випадків.

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Новий метод був на 83% точним в прогнозуванні початку хвороби Альцгеймера з використанням результатів аналізу крові.

– Алгоритм дозволить нам шукати людей з хворобою Альцгеймера на ранній стадії, коли ліки ще можуть зупинити перебіг хвороби, — зазначив нейробіолог Оскар Ханссон з Лундського університету.

Дослідники сподіваються, що цей тест після додаткових поліпшень і налаштувань суттєво вплине на діагностику хвороби Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – це нейродегенеративне захворювання, яке прогресує в повільному темпі й поступово знищує клітини мозку.

Нещодавно науковці з Великої Британії визначити, що деякі нейрони людського мозку помирають першими або проявляють підвищену вразливість до хвороби Альцгеймера. Це відкриття у майбутньому може допомогти розробити методи лікування захворювання.

Джерело: Nature Medicine